В австралійському штаті, де вирували пожежі, повінь — найсильніша з 1961 року

Зливи спричинили потужну повінь у штаті Новий Південний Вельс в Австралії, тисячі людей евакуюються.

Джерело: BBC, AFP, CNN, Reuters

Деталі: У Сиднеї в неділю було зафіксовано найвологіший день за рік з майже 111 мм дощу, тоді як у деяких регіонах на північному узбережжі за останні шість днів випали майже 900 мм дощу, що втричі перевищує середнє значення за березень.

Річки Гоксбері та Непін біля Сиднея, як зазначається, досягли вищого рівня, аніж під час руйнівної повені в 1961 році. Синоптики прогнозують, що Гоксбері може сягнути пікового значення – на рівні близько 13 метрів – пізніше в понеділок.

В уражених районах проживає близько третини з 25 млн людей в Австралії. Щонайменше 3 тисячі людей в районі Сиднея вже були евакуйовані. 18 тисяч людей отримали наказ евакуюватися.

38 місцевих зон оголошені зонами стихійного лиха.

Влада також повідомила про зсуви та пошкодження будинків від міні-торнадо на захід від Сиднея в суботу.

Очільниця Нового Південного Вельсу Гледіс Береджиклян повідомила, що багато громад, які зараз постраждали від повені, страждали від пожеж. За її словами, вона не знає жодного прикладу з історії штату подібних екстремальних погодних умов у такій швидкій послідовності – і в час пандемії.

Береджиклян заявила, що регіон постраждав від катастрофи, яка стається "один на 100 років".

Повідомляється, що на цьому боці континенту зараз спостерігається явище Ла-Нінья, яка зазвичай приносить більше опадів і тропічних циклонів протягом літа. Зокрема, з грудня по березень на сході Австралії спостерігається збільшення середніх опадів на 20%.

На період Ла-Нінья припадали два з трьох "найвологіших" років Австралії.

Очікується, що дощовита погода триматиметься до середи.

Australia's south east is lashed by another round of intense rainfall, worsening "one in 100 year" flooding north of Sydney, as thousands are ordered to evacuate and more than 200 schools closed https://t.co/Xrv2auKWAk pic.twitter.com/3TWyL9ibEk

#NSWRFS aviation crew continue to assist @NSWSES where required. This video was taken by one of our Air Observers on approach to Taree. For emergency assistance with flood and storm damage call the #NSWSES on 132 500. If it's a life-threatening emergency, call Triple Zero (000). pic.twitter.com/lKu4YlV6To