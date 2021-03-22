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В австралийском штате, где бушевали пожары, наводнение — сильнейшее с 1961 года

Понедельник, 22 марта 2021, 05:50
ABC News: Brendan Esposito

Ливни вызвали мощное наводнение в штате Новый Южный Уэльс в Австралии, тысячи людей эвакуируются.

Источник: BBC, AFP, CNN, Reuters

Детали: В Сиднее в воскресенье был зафиксирован самый влажный день за год с почти 111 мм дождя, тогда как в некоторых регионах на северном побережье за ​​последние шесть дней выпали почти 900 мм дождя, что в три раза превышает среднее значение за март.

Реки Хоксбери и Непин возле Сиднея, как отмечается, достигли более высокого уровня, нежели во время разрушительного наводнения в 1961 году. Синоптики прогнозируют, что Хоксбери может достичь пикового значения - на уровне около 13 метров - позднее в понедельник.

В пораженных районах проживает около трети из 25 млн человек в Австралии. По меньшей мере 3 тысячи человек в районе Сиднея уже были эвакуированы. 18 тысяч человек получили приказ эвакуироваться.

38 местных зон объявлены зонами стихийного бедствия.

Власти также сообщили об оползнях и повреждениях зданий от мини-торнадо западнее Сиднея в субботу.

Руководительница Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян сообщила, что многие общины, которые сейчас пострадали от наводнения, страдали от пожаров. По ее словам, она не знает ни одного примера из истории штата подобных экстремальных погодных условий в такой быстрой последовательности - и во время пандемии.

Береджиклян заявила, что регион пострадал от катастрофы, происходящей "единожды на 100 лет".

Сообщается, что на этой стороне континента сейчас наблюдается явление Ла-Нинья, которая обычно приносит больше осадков и тропических циклонов в течение лета. В частности, с декабря по март на востоке Австралии наблюдается увеличение средних осадков на 20%.

На период Ла-Нинья приходились два из трех "самых влажных" лет Австралии.

Ожидается, что дождливая погода продержится до среды.

Напомним: Новый Южный Уэльс больше всего пострадал от австралийских пожаров.

Темы: Австралиястихийное бедствие


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