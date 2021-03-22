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Окупанти накрили вогнем українські позиції під Водяним і Лебединським

Понеділок, 22 березня 2021, 07:45

У неділю 21 березня окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного на Приазов’ї.

З ручних протитанкових гранатометів противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Лебединського.

Крім того, 22 березня збройні формування Росії обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік Богданівки.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


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