Окупанти накрили вогнем українські позиції під Водяним і Лебединським
Понеділок, 22 березня 2021, 06:45
У неділю 21 березня окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем поблизу Водяного на Приазов’ї.
З ручних протитанкових гранатометів противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Лебединського.
Крім того, 22 березня збройні формування Росії обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік Богданівки.
Українська правда