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Оккупанты накрыли огнем украинские позиции под Водяным и Лебединским

Понедельник, 22 марта 2021, 06:45
Оккупанты накрыли огнем украинские позиции под Водяным и Лебединским

В воскресенье 21 марта оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, оккупанты открывали огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем вблизи Водяного на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Лебединского.

Кроме того, 22 марта вооруженные формирования России обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов неподалеку Богдановки.

Украинская правда

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Темы: войнаРосcияДонбасс
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