Від COVID в Україні померли вже 30 тисяч осіб, нових хворих – 7,9 тисячі

За неділю 21 березня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили тестом у 7 893 осіб, госпіталізували 3 026 осіб, летальних випадків – 157, одужань – 2 993.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Найбільше випадків підтвердили у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

Тестувань за минулу добу зробили лише 34 129: методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 554 256 осіб, із них одужали 1 260 842 особи, померли 30 098 хворих.

Нагадаємо: Минулого тижня Україна наблизилася до власного антирекорду виявлених за добу хворих на коронавірус: за 18 березня виявили 15 850 випадків, тоді як досі максимальна кількість випадків була за добу 27 листопада 2020 року – 16 294.

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