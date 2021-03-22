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От COVID в Украине умерли уже 30 тысяч человек, новых больных – 7,9 тысячи

Понедельник, 22 марта 2021, 08:22

За воскресенье 21 марта в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили тестом у 7 893 человек, госпитализировали 3 026 человек, летальных случаев – 157, выздоровлений – 2 993.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Больше всего случаев подтвердили во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

В частности, заболели 413 детей и 161 медработник.

Тестирований за минувшие сутки сделали только 34 129: методом ПЦР – 21 611, методом ИФА – 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 –- 8 100.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 554 256 человек, из них выздоровели 1 260 842 человека, умерли 30 098 больных.

Напомним: На прошлой неделе Украина приблизилась к собственному антирекорду выявленных за сутки больных коронавирусом: за 18 марта обнаружили 15 850 случаев, тогда как до сих пор максимальное количество случаев было за сутки 27 ноября 2020 года – 16 294.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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