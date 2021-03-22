МОЗ Німеччини купувало маски через фірму чоловіка міністра – ЗМІ

Міністерство охорони здоров’я Німеччини у 2020 році придбало понад пів мільйона захисних масок у компанії, де працює чоловік міністра охорони здоров'я Німеччини Єнса Шпана.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це після розслідування дізналися журналісти тижневика Der Spiegel.

В основу матеріалу лягли передані урядом в Бундестаг документи щодо державних закупівель.

Згідно з ним, федеральне міністерство охорони здоров'я придбало 570 тисяч масок FFP2 у компанії Burda GmbH. Берлінський офіс Burda GmbH очолює чоловік міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (Jens Spahns), Даніель Функе (Daniel Funke).

Журналістів зацікавила ця угода через ймовірний конфлікт інтересів.

У МОЗ та компанії запевнили, що все відбулося згідно з вимогами законодавства.

"У квітні 2020 року правління Hubert Burda Media запропонувало допомогу міністерству охорони здоров'я в закупівлі масок, саме тоді, коли німецький уряд терміново шукав захисні маски", - цитує видання відповідь речника компанії.

В Міністерстві охорони здоров’я заявили, що "контракт з Burda GmbH було укладено і оформлено після отримання пропозицій згідно зі стандартною процедурою за ринковими цінами". Ці слова речник відомства повторив і на запит журналістів агентства AFP.

Згадана в переданих Бундестагу документах угода зазначена як так звана пряма закупівля - це означає, що угоду узгодили безпосередньо між МОЗ ФРН і компанією без попередньої процедури тендеру.

За даними компанії Burda, угода щодо поставок такої партії масок проводилися через компанію в Сінгапурі, 10% акцій якої належать самій Burda. Ціна масок становила 1,73 долара США за штуку. Товар передали представникам МОЗ ФРН в Шанхаї 17 квітня 2020 року. Міністерство згодом взяло на себе транспортування цієї партії до Німеччини повітряним транспортом й супровідні витрати.

Компанія Burda внесла передплату за цю партію масок, а згодом МОЗ ФРН відшкодувало їй цю суму на більш ніж 909 тисяч євро. Крім того, у компанії запевняють, що під час передачі масок відомству жодних націнок не було, тобто МОЗ ФРН придбало ці захисні маски за тою ж ціною, що перед цим придбала Burda.

На момент, коли укладалася угода, Німеччина зіткнулася з дефіцитом засобів захисту для медиків. Щоб пришвидшити поставки, міністр Єнс Шпан звернувся до послуг різноманітних приватних компаній, в тому числі й Volkswagen, Lufthansa і BASF, щоб якнайшвидше придбати маски FFP2 на азійському ринку.

Тим часом розслідування іншого німецького видання Die Zeit показало, що у квітні 2020 року компанія Fiege, близька до партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), членом якої є і сам міністр Шпан, була уповноважена на перевезення захисник масок з Китаю до Німеччини. Пропозиції інших компаній, котрі були готові надавати аналогічні послуги, МОЗ ФРН нібито проігнорувало.

Нагадаємо, раніше цього місяця "Християнсько-демократичний союз" та їхній баварський партнер ХСС опинилися в епіцентрі "маскового скандалу" - їх звинуватили у махінаціях під час закупівель. Внаслідок цього двоє депутатів німецького Бундестагу заявили про вихід зі своїх партій.

Також у березні депутат німецького Бундестагу від партії Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) Марк Гауптманн склав свій мандат через звинувачення в корупції та ймовірні недоброчесні зв'язки з Азербайджаном.

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