Минздрав Германии купил маски через фирму мужа министра – СМИ

Министерство здравоохранения Германии в 2020 году приобрело более полумиллиона защитных масок у компании, где работает человек министра здравоохранения Германии Йенса Шпана.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом после расследования узнали журналисты еженедельника Der Spiegel.

В основу материала легли переданные правительством в Бундестаг документы о государственных закупках.

Согласно ему, федеральное министерство здравоохранения приобрело 570 000 масок FFP2 у компании Burda GmbH. Берлинский офис Burda GmbH возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahns), Даниэль Функе (Daniel Funke).

Журналистов заинтересовала эта сделка через вероятный конфликт интересов.

В Минздраве и компании заверили, что все произошло согласно требованиям законодательства.

"В апреле 2020 правления Hubert Burda Media предложило помощь министерству здравоохранения в закупке масок, именно тогда, когда немецкое правительство срочно искало защитные маски", - цитирует издание ответ представителя компании.

В Министерстве здравоохранения заявили, что "контракт с Burda GmbH было заключено и оформлено после получения предложений согласно стандартной процедуре по рыночным ценам". Эти слова пресс-секретарь ведомства повторил и на запрос журналистов агентства AFP.

Упомянутое в переданных Бундестагу документах соглашение указано как "прямая закупка" - это значит, что соглашение согласовали непосредственно между Минздравом ФРГ и компанией без предварительной процедуры тендера.

По данным компании Burda, соглашение по поставкам такой партии масок проводились через компанию в Сингапуре, 10% акций которой принадлежат самой Burda. Цена масок составляла 1,73 доллара США за штуку. Товар передали представителям МОЗ ФРГ в Шанхае 17 апреля 2020 года. Министерство впоследствии взяло на себя транспортировку этой партии в Германию воздушным транспортом и сопутствующие расходы.

Компания Burda внесла предоплату за эту партию масок, а впоследствии МЗ ФРГ возместило ей эту сумму на более чем 909 000 евро. Кроме того, в компании уверяют, что при передаче масок ведомству никаких наценок не было, т.е. Минздрав ФРГ приобрел эти защитные маски по той же цене, что перед этим приобрела Burda.

На момент, когда заключалось соглашение, Германия столкнулась с дефицитом средств защиты для медиков. Чтобы ускорить поставки, министр Йенс Шпан обратился к услугам различных частных компаний, в том числе и Volkswagen, Lufthansa и BASF, чтобы как можно быстрее приобрести маски FFP2 на азиатском рынке.

Между тем расследование другого немецкого издания Die Zeit показало, что в апреле 2020 компания Fiege, близкая к партии Христианско-демократический союз (ХДС), членом которой является и сам министр Шпан, была уполномочена на перевозку защитник масок из Китая в Германию. Предложения других компаний, готовых предоставлять аналогичные услуги, Минздрав проигнорировал.

Напомним, ранее в этом месяце "Христианско-демократический союз" и их баварский партнер ХСС оказались в эпицентре "масочного скандала" - их обвинили в махинациях при закупках. В результате двое депутатов немецкого Бундестага заявили о выходе из своих партий.

Также в марте депутат немецкого Бундестага от партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) Марк Гауптманн сложил мандат из-за обвинений в коррупции и возможных недобросовестных связях с Азербайджаном.

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