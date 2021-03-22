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У США росіянина та македонця засудили до 5-10 років в’язниці за кіберзлочини

Понеділок, 22 березня 2021, 10:20

У США суд засудив до тривалих термінів позбавлення волі громадянина Росії та громадянина Північної Македонії, визнавши їх винними у кіберзлочинах.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту США, пише "Європейська правда".

"Сьогодні були засуджені двоє іноземних громадян, один - Росії і один - Північної Македонії, за їхню роль в організації Infraud - міжнаціональному злочинному кібероб’єднанні, що займалося масовим придбанням і продажем товарів і послуг, пов’язаних з шахрайством, включно з "крадіжкою особистості", даних скомпроментованих кредитних карток, шкідливим програмним забезпеченням тощо", - йдеться у повідомленні.

33-річного росіянина Сєргєя Медведєва суд у Неваді засудив до 10 років позбавлення волі. Зазначають, що він разом з українцем Святославом Бондаренком став співзасновником Infraud у 2010 році. З 2010 до лютого 2018 року, коли організацію "накрили" правоохоронці, Медвєдєв брав активну участь у її роботі.

Самого Медведєва затримали у 2018 році в Таїланді і екстрадували до США. Він визнав провину. Разом з ним був засуджений громадянин Північної Македонії Марко Леопард, він отримав 5 років позбавлення волі. Всього за участь в роботі Infraud правоохоронні органи США переслідують 36 осіб з різних країн.

31-річний македонець Марко Леопард, що діяв під нікнеймом "Leopardmk", отримав 5 років позбавлення волі. За висновками справи, він приєднався до організації з 2011 року та займався серед іншого хостингом сайтів для членів мережі.

Infraud, що діяла під слоганом "In Fraud We Trust" і налічувала понад 10 000 членів, вважають однією з найбільших злочинних мереж, щодо яких будь-коли вів слідство Мін’юст США.

Їх вважають відповідальними за продаж або придбання до 4 млн скомпроментованих номерів банківських карток, а збитки від діяльності Infraud оцінюють у понад 568 млн доларів США.

Теми: СШАРосія


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