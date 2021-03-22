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В США россиянина и македонца приговорили к 5-10 годам тюрьмы за киберпреступления

Понедельник, 22 марта 2021, 10:20

В США суд приговорил к длительным срокам лишения свободы гражданина России и гражданина Северной Македонии, признав их виновными в киберпреступлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США, пишет "Европейская правда".

"Сегодня были осуждены двое иностранных граждан, один - России и один - Северной Македонии, за их роль в организации Infraud - межнационального преступного киберобъединения, которое занималось массовым приобретением и продажей товаров и услуг, связанных с мошенничеством, включая "​​кражу личности", данные скомпрометированных кредитных карт, вредоносное программное обеспечение и т.д.", - говорится в сообщении.

33-летнего россиянина Сергея Медведева суд в Неваде приговорил к 10 годам лишения свободы. Отмечают, что он вместе с украинцем Святославом Бондаренко стал соучредителем Infraud в 2010 году. С 2010 по февраль 2018 года, когда организацию "накрыли" правоохранители, Медведев принимал активное участие в ее работе.

Самого Медведева задержали в 2018 году в Таиланде и экстрадировали в США. Он признал вину. Вместе с ним был осужден гражданин Северной Македонии Марко Леопард, он получил 5 лет лишения свободы. Всего за участие в работе Infraud правоохранительные органы США преследуют 36 человек из разных стран.

31-летний македонец Марко Леопард, действовавший под псевдонимом "Leopardmk", получил пять лет лишения свободы. По заключению следствия, он присоединился к организации с 2011 года и занимался среди прочего хостингом сайтов для членов сети.

Infraud, действовавшую под слоганом "In Fraud We Trust" и насчитывавшую более 10 000 членов, считают одной из крупнейших преступных сетей, по которым когда-либо вел следствие Минюст США.

Их считают ответственными за продажу или приобретение до 4 млн скомпрометированных номеров банковских карт, а убытки от деятельности Infraud оценивается в более 568 млн долларов США.

Темы: СШАРосcия


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