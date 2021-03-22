Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США россиянина и македонца приговорили к 5-10 годам тюрьмы за киберпреступления

Понедельник, 22 марта 2021, 09:20

В США суд приговорил к длительным срокам лишения свободы гражданина России и гражданина Северной Македонии, признав их виновными в киберпреступлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США, пишет "Европейская правда".

"Сегодня были осуждены двое иностранных граждан, один - России и один - Северной Македонии, за их роль в организации Infraud - межнационального преступного киберобъединения, которое занималось массовым приобретением и продажей товаров и услуг, связанных с мошенничеством, включая "​​кражу личности", данные скомпрометированных кредитных карт, вредоносное программное обеспечение и т.д.", - говорится в сообщении.

33-летнего россиянина Сергея Медведева суд в Неваде приговорил к 10 годам лишения свободы. Отмечают, что он вместе с украинцем Святославом Бондаренко стал соучредителем Infraud в 2010 году. С 2010 по февраль 2018 года, когда организацию "накрыли" правоохранители, Медведев принимал активное участие в ее работе.

Самого Медведева задержали в 2018 году в Таиланде и экстрадировали в США. Он признал вину. Вместе с ним был осужден гражданин Северной Македонии Марко Леопард, он получил 5 лет лишения свободы. Всего за участие в работе Infraud правоохранительные органы США преследуют 36 человек из разных стран.

31-летний македонец Марко Леопард, действовавший под псевдонимом "Leopardmk", получил пять лет лишения свободы. По заключению следствия, он присоединился к организации с 2011 года и занимался среди прочего хостингом сайтов для членов сети.

Infraud, действовавшую под слоганом "In Fraud We Trust" и насчитывавшую более 10 000 членов, считают одной из крупнейших преступных сетей, по которым когда-либо вел следствие Минюст США.

Их считают ответственными за продажу или приобретение до 4 млн скомпрометированных номеров банковских карт, а убытки от деятельности Infraud оценивается в более 568 млн долларов США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: