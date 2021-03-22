МЗС уточнило дані про аварію автобуса у Польщі: один загиблий, постраждалих п’ятеро

Усі 10 людей у автобусі, що розбився вночі у Польщі, є громадянами України; внаслідок аварії одна людина загинула і п’ятеро госпіталізовані.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу", - повідомив він.

Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

Український консул уже вирушив на місце аварії. Вирішується питання про повернення в Україну 4 нетравмованих пасажирів.

Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів. Польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП. Гаряча лінія для родичів: +48784138555 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

Нагадаємо, аварія сталася на трасі А4 біля села Кашице вночі у неділю. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу і вилетів у кювет.

Польські ЗМІ спершу повідомили про чотирьох травмованих. Також не було відомо, чи всі пасажири є громадянами України.

Аварія сталась майже там само, де на початку березня розбився інший український автобус з 57 людьми. Тоді загинули 5 осіб.