Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД уточнил данные об аварии автобуса в Польше: один погибший, пятеро пострадавших

Понедельник, 22 марта 2021, 10:25

Все 10 человек в автобусе, который разбился ночью в Польше, являются гражданами Украины; в результате аварии один человек погиб и пятеро госпитализированы.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - сообщил он.

Украинский консул уже отправился на место аварии. Решается вопрос о возвращении в Украину 4 нетравмированных пассажиров.

Напомним, авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью в воскресенье. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Польские СМИ сначала сообщили о четырех травмированных. Также было известно, что все пассажиры являются гражданами Украины.

Авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли пять человек.

Темы: ПольшаДТПукраинцы


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Польша
В Польше попал в аварию украинский автобус – 1 погибший, 4 пострадавших
В Польше занята почти половина больничных коек для детей с COVID-19
Польша с субботы вводит национальный локдаун
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...