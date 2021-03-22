МИД уточнил данные об аварии автобуса в Польше: один погибший, пятеро пострадавших

Все 10 человек в автобусе, который разбился ночью в Польше, являются гражданами Украины; в результате аварии один человек погиб и пятеро госпитализированы.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - сообщил он.

Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані. Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

Украинский консул уже отправился на место аварии. Решается вопрос о возвращении в Украину 4 нетравмированных пассажиров.

Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів. Польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП. Гаряча лінія для родичів: +48784138555 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2021

Напомним, авария произошла на трассе А4 возле села Кашице ночью в воскресенье. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Польские СМИ сначала сообщили о четырех травмированных. Также было известно, что все пассажиры являются гражданами Украины.

Авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли пять человек.