У промислових масштабах фальсифікували пальне на Кіровоградщині – СБУ

У Кіровоградській області Служба безпеки України заблокувала діяльність підпільного мінізаводу, який виробляв і оптом збував агропідприємствам фальсифіковане пальне.

Джерело: Пресслужба СБУ

Дослівно: "Під час обшуків на території нелегального виробництва та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму понад 5 мільйонів гривень".

Деталі: За попередніми даними, щомісяця троє комерсантів у Кіровоградській області реалізовували оптові партії пального сумнівної якості майже на 30 млн грн.

Для виготовлення фальсифікованого дизпалива та бензину у промислових масштабах учасники групи облаштували на території приватної нафтобази підпільний мінізавод.

Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей.

Вилучену продукцію та обладнання для її виготовлення направлено на експертизу.

Тривають слідчі дії.