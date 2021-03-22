В промышленных масштабах фальсифицировали топливо в Кировоградской области – СБУ

В Кировоградской области Служба безопасности Украины заблокировала деятельность подпольного мини-завода, который производил и оптом сбывал агропредприятиям фальсифицированное топливо.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Во время обысков на территории нелегального производства и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 млн гривен".

Детали: По предварительным данным, ежемесячно трое коммерсантов в Кировоградской области реализовывали оптовые партии топлива сомнительного качества почти на 30 млн грн.

Для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод.

Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.

Изъятую продукцию и оборудование для ее изготовления направили на экспертизу.

Продолжаются следственные действия.