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В промышленных масштабах фальсифицировали топливо в Кировоградской области – СБУ

Понедельник, 22 марта 2021, 11:12

В Кировоградской области Служба безопасности Украины заблокировала деятельность подпольного мини-завода, который производил и оптом сбывал агропредприятиям фальсифицированное топливо.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Во время обысков на территории нелегального производства и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 млн гривен".

Детали: По предварительным данным, ежемесячно трое коммерсантов в Кировоградской области реализовывали оптовые партии топлива сомнительного качества почти на 30 млн грн.

Для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод. 

Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.

Изъятую продукцию и оборудование для ее изготовления направили на экспертизу.

Продолжаются следственные действия.

 

Украинская правда
Темы: СБУнефть


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