Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС затвердив нові санкції проти порушників прав людини, зокрема росіян – ЗМІ

Понеділок, 22 березня 2021, 11:48
Фото parstoday.com

Євросоюз вдруге затвердив застосування нового санкційного механізму проти порушників прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС.

"Ухвалені санкції ЄС щодо прав людини. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена будуть опубліковані в Офіційному журналі сьогодні ж", - повідомив Джозвяк у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

За даними ЗМІ, у санкційний список внесено двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.

Також ЄС погодився внести китайських чиновників в чорний список за порушення прав людини – це перші санкції проти Пекіна з боки ЄС за останні три десятиліття.

Нагадаємо, МЗС України розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму

Теми: ЄСсанкціїправа людини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
ЄС
Боррель: ЄС затвердить нові санкції проти порушників прав людини
Єврокомісар: Євросоюзу не потрібна російська вакцина
ЄС заявив, що поки не може ділитися вакцинами з біднішими країнами
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...