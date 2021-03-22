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ЄС затвердив нові санкції проти порушників прав людини, зокрема росіян – ЗМІ

Понеділок, 22 березня 2021, 10:48
ЄС затвердив нові санкції проти порушників прав людини, зокрема росіян – ЗМІ
Фото parstoday.com

Євросоюз вдруге затвердив застосування нового санкційного механізму проти порушників прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС.

"Ухвалені санкції ЄС щодо прав людини. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена будуть опубліковані в Офіційному журналі сьогодні ж", - повідомив Джозвяк у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

За даними ЗМІ, у санкційний список внесено двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.

Також ЄС погодився внести китайських чиновників в чорний список за порушення прав людини – це перші санкції проти Пекіна з боки ЄС за останні три десятиліття.

Нагадаємо, МЗС України розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкціїправа людини
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