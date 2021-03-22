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ЕС утвердил новые санкции против нарушителей прав человека, в частности россиян – СМИ

Понедельник, 22 марта 2021, 10:48
ЕС утвердил новые санкции против нарушителей прав человека, в частности россиян – СМИ
Фото parstoday.com

Евросоюз во второй раз утвердил применение нового санкционного механизма против нарушителей прав человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

Решение на заседании в Брюсселе в понедельник приняли министры иностранных дел ЕС.

"Приняты санкции ЕС в отношении прав человека. 11 человек и 4 организации из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии. Имена будут опубликованы в Официальном журнале сегодня же", - сообщил Джозвяк в своем Twitter.

Напомним, ранее послы ЕС согласовали введение новых санкций по новому санкционному механизму против 11 нарушителей прав человека и четырех организаций из ряда стран, в том числе из России.

По данным СМИ, в санкционный список внесли двух россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.

Также ЕС согласился внести китайских чиновников в черный список за нарушение прав человека – это первые санкции против Пекина со стороны ЕС за последние три десятилетия.

Напомним, МИД Украины рассчитывает, что ЕС применит новый механизм санкций и в отношении нарушителей прав человека в Крыму.

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Темы: ЕСсанкцииправа человека
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