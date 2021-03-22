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Кіберполіція викрила фінансову піраміду, яка "нагріла" 55 тисяч вкладників

Понеділок, 22 березня 2021, 12:02

Поліцейські викрили шахрайську фінансову піраміду, організатори якої ошукали більше 55 тисяч вкладників на суму понад 150 мільйонів гривень.

Джерело: Департамент кіберполіції

Дослівно: "Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьох сотень до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти.

Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайта  вивести прибуток було неможливо.

Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори".

Деталі: Схему організували четверо чоловіків віком від 26-ти до 43-х років. Вони створили вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки і роботою таксі.

У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та в автівках фігурантів. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині областях та у столиці.

У результаті вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони.

Шахраям може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: поліціягроші


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