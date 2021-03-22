Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду, которая "нагрела" 55 тысяч вкладчиков

Полицейские разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков на сумму более 150 млн гривен.

Источник: Департамент киберполиции

Дословно: "Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трехсот до 300 тысяч гривен. Организаторы обещали ежедневная прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты.

Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно.

Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы".

Детали: Схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет. Они создали вебсайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен.

Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Обыски одновременно проходили в Киевской, Черкасской областях и столице.

В результате изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.

Мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.