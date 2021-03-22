На цьому тижні Україна переходить на літній час

У ніч на неділю 28 березня Україна перейде на літній час – о 3:00 стрілки годинника переведуть на годину вперед.

Деталі: За постановою Кабміну, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня.

Цього року ця дата припадає на 28-ме березня. Перевести стрілки на одну годину вперед мають в ніч з 27-го на 28-ме березня о 03:00.

Що було раніше: 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Якби законопроєкт підтримали в Україні назавжди встановився б другий годинний пояс UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".