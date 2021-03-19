Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада не змогла скасувати переведення годинників

П'ятниця, 19 березня 2021, 13:33

Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Джерела: Засідання Верховної Ради

Деталі: В другому читанні законопроєкт 4201 підтримали лише 212 нардепів з 226 необхідних.

Законопроєкт зокрема передбачав скасування сезонного переведення годинників, яке двічі на рік відбувається в Україні. 

Так в Україні назавжди встановився б другий годинний поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".

Наступне переведення годинників на літній час (на одну годину вперед) повинне відбутися 28 березня.

Передісторія:

  • Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: