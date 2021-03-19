Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада не змогла скасувати переведення годинників

П'ятниця, 19 березня 2021, 14:33

Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Джерела: Засідання Верховної Ради

Деталі: В другому читанні законопроєкт 4201 підтримали лише 212 нардепів з 226 необхідних.

Законопроєкт зокрема передбачав скасування сезонного переведення годинників, яке двічі на рік відбувається в Україні. 

Так в Україні назавжди встановився б другий годинний поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".

Наступне переведення годинників на літній час (на одну годину вперед) повинне відбутися 28 березня.

Передісторія:

  • Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Українська правда
Теми: Верховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту-"експерту" з каналів Медведчука

Рада не змогла скасувати переведення годинників

Суд скасував заборону книжки про Стуса і дозволив згадувати Медведчука

Рада пішла на карантин

У фірмах родичів Медведчука і Козака обшуки: розслідують земельні афери - джерело

Київ оприлюднив повний перелік обмежень на час локдауну

Усі новини...
Верховна Рада
Рада пішла на карантин
"Звертаюсь до вас достойною мовою": президент Литви виступив у Раді українською
Рада у п’ятницю розгляне скасування переходу на літній час
Останні новини
15:53
НАБУ просить МЗС допомогти в Панамі з дозволом на покарання Каськіва
15:50
В Україні зняли відповідальність з виробників вакцин за негативні наслідки щеплення проти COVID-19
15:45
В Київському метро нагадали, що частина карток працює лише до кінця березня
15:35
мапаНа вихідні прогнозують контрастну погоду
14:59
Німецькі "Зелені" обіцяють зупинити "Північний потік-2" після виборів
14:37
відеоСБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту-"експерту" з каналів Медведчука
14:34
Справа "Роттердам+": НАБУ знову закликав Венедіктову замінити процесуального керівника
14:33
Рада не змогла скасувати переведення годинників
14:18
Рожкова про справу Приватбанку: У НБУ ведуться внутрішні розслідування щодо співпраці з Kroll
14:02
Суд скасував заборону книжки про Стуса і дозволив згадувати Медведчука
Усі новини...