Рада не змогла скасувати переведення годинників
П'ятниця, 19 березня 2021, 14:33
Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
Джерела: Засідання Верховної Ради
Деталі: В другому читанні законопроєкт 4201 підтримали лише 212 нардепів з 226 необхідних.
Законопроєкт зокрема передбачав скасування сезонного переведення годинників, яке двічі на рік відбувається в Україні.
Так в Україні назавжди встановився б другий годинний поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".
Наступне переведення годинників на літній час (на одну годину вперед) повинне відбутися 28 березня.
Передісторія:
- Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.
Українська правда