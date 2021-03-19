Рада не змогла скасувати переведення годинників

Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Джерела: Засідання Верховної Ради

Деталі: В другому читанні законопроєкт 4201 підтримали лише 212 нардепів з 226 необхідних.

Законопроєкт зокрема передбачав скасування сезонного переведення годинників, яке двічі на рік відбувається в Україні.

Так в Україні назавжди встановився б другий годинний поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA)+2. Так званий "зимовий час".

Наступне переведення годинників на літній час (на одну годину вперед) повинне відбутися 28 березня.

Передісторія: