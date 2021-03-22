Житель Луганщини підірвався на вибухівці: поліція розслідує терористичний акт

На Луганщині місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої, поліція розпочала розслідування за статтею "терористичний акт".

Джерело: поліція Луганської області

Деталі: 21 березня до чергової частини Щастинського районного відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що лікарні госпіталізовано 42-річного місцевого мешканця з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

На місці події слідчі та вибухотехніки встановили, що у селі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району, яке межує з окупованою територією, троє місцевих мешканців виносили дошки з сараю та грузили їх у лафет для подальшого транспортування. Під час підняття у сараї дошки з землі стався вибух, внаслідок якого один з чоловіків отримав ушкодження.

Домоволодіння, на території якого стався вибух, знаходиться на околиці населеного пункту, розташоване в безпосередній близькості до лінії розмежування, є не жилим та нічим не огороджене.

З місця події вилучили металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривача, які будуть спрямовані на експертизу до НДЕКЦ.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 КК України "Терористичний акт". Проводиться досудове слідство.