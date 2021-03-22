Житель Луганщины подорвался на взрывчатке: полиция расследует террористический акт

На Луганщине местный житель подорвался на взрывном устройстве, полиция начала расследование по статье "террористический акт".

Источник: полиция Луганской области

Детали: 21 марта в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

На месте происшествия следователи и взрывотехники установили, что в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил повреждения.

Домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположено в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не ограждено.

С места происшествия изъяли металлические осколки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт". Проводится досудебное следствие.