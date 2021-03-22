Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Житель Луганщины подорвался на взрывчатке: полиция расследует террористический акт

Понедельник, 22 марта 2021, 12:23

На Луганщине местный житель подорвался на взрывном устройстве, полиция начала расследование по статье "террористический акт".

Источник: полиция Луганской области

Детали: 21 марта в дежурную часть Счастьенского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован 42-летний местный житель с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

На месте происшествия следователи и взрывотехники установили, что в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для дальнейшей транспортировки. Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил повреждения.

Домовладение, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположено в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не ограждено.

С места происшествия изъяли металлические осколки (вероятно от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу в НИЭКЦ.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт". Проводится досудебное следствие.

Украинская правда
Темы: Луганская областьтерроризмполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 22 марта: работа транспорта во время карантина, "слуги" об акции в поддержку Стерненко

инфографикаЕще две области официально станут "красными"

"Слуги" ждут извинений за погром на Банковой от "некоторых" политиков

"Стены сдачи не дают": Разумков о событиях на Банковой

фото, видеоФасад Офиса президента начали отмывать от граффити

ФотоКанализационный люк влетел в машину и убил ребенка во Львове

Все новости...
Луганская область
Бывший руководитель Стахановского вагоностроительного завода платил налоги в ОРЛО
ОГП пожалуется в Гаагу на Россию из-за обстрелов гражданских объектов в Луганской области
Российский "Шмель", тротил и мины: СБУ обнаружила схрон боевиков в Луганской области
Последние новости
21:07
Новости 22 марта: работа транспорта во время карантина, "слуги" об акции в поддержку Стерненко
20:49
ЕБРР прокредитует Dragon Capital на $12 млн
20:30
Венецианка дала заключение по новому проекту решения кризиса в Конституционном суде
20:12
Курс гривни к доллару усилился
19:55
Прокуратура Крыма возбудила дело против 23 российских артистов
19:43
Посредник ЕС возвращается в Грузию для переговоров по выходу из кризиса
19:28
НБУ не согласовал члена правления Ощадбанка Буца, его назначили главой департамента
19:15
Боевики 5 раз нарушили "тишину", ВСУ стреляли в ответ
18:59
инфографика"Доступная ипотека под 7%": за первые три недели выдали только 20 кредитов
18:44
фотоВо время митинга у облгаза Запорожья произошли столкновения
Все новости...