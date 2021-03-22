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Україна закликала владу Німеччини розслідувати напад на могилу Бандери

Понеділок, 22 березня 2021, 11:49
Україна закликала владу Німеччини розслідувати напад на могилу Бандери

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав владу німецької Баварії розслідувати напад на могилу провідника ОУН Степана Бандери, про який стало відомо на початку березня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мельник розповів, що обговорив телефоном вандалізм на могилі Бандери з міністром внутрішніх справ Баварії Йоахимом Геррманном та президентом поліції Томасом Гампелем.

"Закликав владу і правоохоронців серйозно розслідувати варварський напад на могилу Степана Бандери, щоб знайти і покарати всіх винних у цьому підлому злочині", - повідомив посол у своєму Twitter.

7 березня Мельник повідомив, що могилу українського націоналіста і провідника ОУН Степана Бандери в Мюнхені облили невідомою речовиною.

Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У попередні роки їх трапилась ціла низка.

У серпні 2014 року невідомі підірвали могилу. 20 листопада пам’ятник відновили. 

У 2015 році на могилі сталися декілька випадків вандалізму.

У 2018 році пропагандист Грем Філіпс зірвав прапори з могили Степана Бандери.

"Українська правда" в Threads

Теми: БандераісторіяНімеччина
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