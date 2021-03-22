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Украина призвала власти Германии расследовать нападение на могилу Бандеры

Понедельник, 22 марта 2021, 12:49

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти немецкой Баварии расследовать нападение на могилу главы ОУН Степана Бандеры, о котором стало известно в начале марта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мельник рассказал, что обсудил по телефону вандализм на могиле Бандеры с министром внутренних дел Баварии Иоахимом Геррманном и президентом полиции Томасом Гампелом.

"Призвал власти и правоохранителей серьезно расследовать варварское нападение на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в этом подлом преступлении", - сообщил посол в своем Twitter.

7 марта Мельник сообщил, что могилу Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.

Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. 

В августе 2014 неизвестные взорвали могилу. 20 ноября памятник восстановили.

В 2015 году на могиле произошли несколько случаев вандализма.

В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.

Темы: БандераисторияГермания


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