У Львові локдаун продовжили до 4 квітня

Через коронавірус комісія з надзвичайних ситуацій Львова продовжила посилений карантин у місті до 4 квітня.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового

Деталі: За попередню добу в міські лікарні Львова надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини.

Садовий повідомив, що у місті працюють над збільшенням кількості ліжок.

Зокрема, тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі приміщень медуніверситету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

Комісія у Львові просить МОЗ внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус.

Також у місті починають співпрацю із Залізничною лікарнею, яка готова приймати у себе хворих, а місто передасть у лікарню необхідну кількість кисневих концентраторів.

За словами Садового, крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медпрацівниках.

Зараз у Львові працюють над механізмом додаткового преміювання медиків, які працюють із COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні