Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові локдаун продовжили до 4 квітня

Понеділок, 22 березня 2021, 11:56
У Львові локдаун продовжили до 4 квітня

Через коронавірус комісія з надзвичайних ситуацій Львова продовжила посилений карантин у місті до 4 квітня.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового

Деталі: За попередню добу в міські лікарні Львова надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини.

Садовий повідомив, що у місті працюють над збільшенням кількості ліжок.

Зокрема, тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі приміщень медуніверситету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

Комісія у Львові просить МОЗ внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус.

Також у місті починають співпрацю із Залізничною лікарнею, яка готова приймати у себе хворих, а місто передасть у лікарню необхідну кількість кисневих концентраторів.

За словами Садового, крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медпрацівниках.

Зараз у Львові працюють над механізмом додаткового преміювання медиків, які працюють із COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Українська правда
Теми: ЛьвівкарантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Львів
"Укрнафта" розпочала буріння нової свердловини на Львівщині: добовий дебіт - понад 24 тонни
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: