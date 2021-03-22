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У Львові локдаун продовжили до 4 квітня

Понеділок, 22 березня 2021, 12:56

Через коронавірус комісія з надзвичайних ситуацій Львова продовжила посилений карантин у місті до 4 квітня.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового

Деталі: За попередню добу в міські лікарні Львова надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини.

Садовий повідомив, що у місті працюють над збільшенням кількості ліжок.

Зокрема, тимчасовий шпиталь розгорнуть на базі приміщень медуніверситету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

Комісія у Львові просить МОЗ внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус.

Також у місті починають співпрацю із Залізничною лікарнею, яка готова приймати у себе хворих, а місто передасть у лікарню необхідну кількість кисневих концентраторів.

За словами Садового, крім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медпрацівниках.

Зараз у Львові працюють над механізмом додаткового преміювання медиків, які працюють із COVID-19.

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Теми: ЛьвівкарантинкоронавірусCovid-2019


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