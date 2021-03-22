Во Львове локдаун продолжили до 4 апреля
Из-за коронавируса комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова продолжила усиленный карантин в городе до 4 апреля.
Источник: Facebook-страница городского председателя Львова Андрея Садового
Детали: За минувшие сутки в городские больницы Львова поступило 63 больных. Выписали только 3 человек.
Садовый сообщил, что в городе работают над увеличением количества коек.
В частности, временный госпиталь развернут на базе помещений медуниверситета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.
Комиссия во Львове просит Минздрав внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных на коронавирус.
Также в городе начинают сотрудничество с Железнодорожной больницей, которая готова принимать у себя больных, а город передаст в больницу необходимое количество кислородных концентраторов.
По словам Садового, кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медработниках.
Сейчас во Львове работают над механизмом дополнительного премирования медиков, работающих с COVID-19.
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