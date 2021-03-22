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В Україні буде прохолодно, місцями дощ і сніг

Понеділок, 22 березня 2021, 12:11
В Україні буде прохолодно, місцями дощ і сніг
Фото znavsi.info

У найближчу добу в Україні буде прохолодна і волога погода, на заході і півночі невеликий сніг, на решті території дощ зі снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 23 березня в південно-східній частині та Одеської області очікується помірний мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів. Вдень в Україні, крім крайнього півдня, невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, в південній частині вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

У Києві 23 березня вночі без істотних опадів, 2-4° морозу, вдень невеликий мокрий сніг, 1-3° тепла. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 23 березня найвища температура вдень (+20,4°) була у 1913 році, найнижча вночі (-17,3°) – у 1942 році.

24 березня в Україні, в західних, північних та Вінницькій областях без опадів, вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті території хмарно, вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг і дощ, у східних областях значні опади, вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

На дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

У Києві в середу без опадів, вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла, вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15 м/с.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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