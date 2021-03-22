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В Украине будет прохладно, местами дождь и снег

Понедельник, 22 марта 2021, 12:11
В Украине будет прохладно, местами дождь и снег
Фото znavsi.info

В ближайшие сутки в Украине будет прохладная и влажная погода, на западе и севере небольшой снег, на остальной территории дождь со снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 23 марта в юго-восточной части и Одесской области ожидается умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Днем в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

В Киеве 23 марта ночью без существенных осадков, 2-4° мороза, днем небольшой мокрый снег, 1-3° тепла. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 марта самая высокая температура днем (+20,4°) была в 1913 году, самая низкая ночью (-17,3°) фиксировалась в 1942г.

24 марта в Украине, в западных, северных и Винницкой областях без осадков, ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

На остальной территории облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег и дождь, в восточных областях значительные осадки, ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, гололед.

В Киеве в среду без осадков, ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла, ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с.

Темы: погода
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