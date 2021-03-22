Шмигаль згоден з Байденом: Путін – убивця

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль погодився із твердженням президента США Джо Байдена, який назвав президента Росії вбивцею.

Про це прем’єр України розповів у інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

"Геополітична ситуація наразі не проста. Коронавірусна криза це тільки підсилює. Відповідно емоційними є настрої. Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - сказав глава українського уряду у відповідь на питання, чи вважає правильним твердження Байдена, який назвав президента Росії Володимира Путіна "вбивцею".

Шмигаль запевнив, що його не здивував гострий тон президента США щодо іншого державного лідера.

"Згадайте візит високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн Групи семи, до Росії", - зазначив український прем’єр.

Нагадаємо, минулого тижня між президентами США і Росії виникла словесна перепалка.

У недавньому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я Байдену у відповідь на його слова і згадав дитячу приказку.