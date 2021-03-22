Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль згоден з Байденом: Путін – убивця

Понеділок, 22 березня 2021, 12:36
Шмигаль згоден з Байденом: Путін – убивця

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль погодився із твердженням президента США Джо Байдена, який назвав президента Росії вбивцею.

Про це прем’єр України розповів у інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

"Геополітична ситуація наразі не проста. Коронавірусна криза це тільки підсилює. Відповідно емоційними є настрої. Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - сказав глава українського уряду у відповідь на питання, чи вважає правильним твердження Байдена, який назвав президента Росії Володимира Путіна "вбивцею".

Шмигаль запевнив, що його не здивував гострий тон президента США щодо іншого державного лідера.

"Згадайте візит високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн Групи семи, до Росії", - зазначив український прем’єр.

Нагадаємо, минулого тижня між президентами США і Росії виникла словесна перепалка.

У недавньому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.

Путін побажав здоров'я Байдену у відповідь на його слова і згадав дитячу приказку.

"Українська правда" в Threads

Теми: Шмигаль БайденПутінСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: