Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль согласен с Байденом: Путин - убийца

Понедельник, 22 марта 2021, 12:36
Шмыгаль согласен с Байденом: Путин - убийца

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль согласен с утверждением президента США Джо Байдена, который назвал президента России убийцей.

Об этом премьер Украины рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

"Геополитическая ситуация пока не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно эмоциональными являются и настроения. Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 000 человек, я могу только сказать: я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - сказал глава украинского правительства в ответ на вопрос, считает ли он правильным утверждение Байдена, который назвал президента России Владимира Путина убийцей.

Шмыгаль заверил, что его не удивил резкий тон президента США по отношению к лидеру другого государства.

"Вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, то, как Россия относится к Европе и к остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например, стран Группы семи, к России", - отметил украинский премьер.

Напомним, на прошлой неделе между президентами США и России возникла заочная словесная перепалка.

В недавнем интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Путин пожелал здоровья Байдену в ответ на его слова и вспомнил детскую поговорку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШмыгальБайденПутинСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: