Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль: Бажаємо за 5-10 років отримати членство в ЄС

Понеділок, 22 березня 2021, 12:58
Шмигаль: Бажаємо за 5-10 років отримати членство в ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмгаль розраховує, що протягом 5-10 років України отримає членство в Євросоюзі.

Джерело: його інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt від 21 березня, текст якого передає сайт Кабміну

Пряма мова: "Нашим бажанням є у проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й НАТО. Україна прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Високим свідченням цього стали заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, що "двері НАТО є відчиненими для України"…

Україна готова стати членом ЄС – ми цього прагнемо якнайшвидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею".

Деталі: Голова уряду вважає, що вирішальним у цій справі є прогрес у проведенні реформ. Зокрема, у боротьбі з корупцією або у правосудді мають бути досягнені європейські стандарти. І уряд інтенсивно над цим працює.

За словами Шмигаля, немає "якихось принципових перепон" для України на шляху до членства в ЄС. При цьому, зазначає він, є дві причини, чому країна досі не там:

  1. Україна все ще працює над європейськими стандартами;
  2. В ЄС є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення союзу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСШмигаль Українаєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: