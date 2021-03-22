Шмигаль: Бажаємо за 5-10 років отримати членство в ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмгаль розраховує, що протягом 5-10 років України отримає членство в Євросоюзі.

Джерело: його інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt від 21 березня, текст якого передає сайт Кабміну

Пряма мова: "Нашим бажанням є у проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й НАТО. Україна прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Високим свідченням цього стали заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, що "двері НАТО є відчиненими для України"…

Україна готова стати членом ЄС – ми цього прагнемо якнайшвидше. Багато українців віддали своє життя у війні з Росією за цю ідею".

Деталі: Голова уряду вважає, що вирішальним у цій справі є прогрес у проведенні реформ. Зокрема, у боротьбі з корупцією або у правосудді мають бути досягнені європейські стандарти. І уряд інтенсивно над цим працює.

За словами Шмигаля, немає "якихось принципових перепон" для України на шляху до членства в ЄС. При цьому, зазначає він, є дві причини, чому країна досі не там: