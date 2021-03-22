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Шмыгаль: Хотим через 5-10 лет получить членство в ЕС

Понедельник, 22 марта 2021, 13:58

Премьер-министр Денис Шмгаль рассчитывает, что через 5-10 лет Украина получит членство в Евросоюзе.

Источник: его интервью немецкой газете Handelsblatt от 21 марта, текст которого передает сайт Кабмина

Прямая речь: "Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Ярким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открыты для Украины"...

Украина готова стать членом ЕС - мы стремимся, чтобы это случилось как можно скорее. Многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею".

Детали: Глава правительства считает, что решающим в этом деле является прогресс в проведении реформ. В частности, в борьбе с коррупцией или в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты. И правительство интенсивно над этим работает.

По словам Шмыгаля, нет "каких-то принципиальных препятствий" для Украины на пути к членству в ЕС. При этом, отмечает он, есть две причины, почему страна до сих пор не там:

  1. Украина все еще работает над европейскими стандартами;
  2. В ЕС есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению союза.

Украинская правда
Темы: ЕСШмыгальУкраинаевроинтеграция


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