Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі

Понеділок, 22 березня 2021, 15:24
Фото поліції

Правоохоронці затримали в Одесі кримінального авторитета із Закавказзя, який представляв інтереси "злодія в законі" з Росії.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "32-річний іноземець на території України представляв інтереси "злодія в законі" з Російської Федерації, бувши його довіреною особою".

Деталі: З вересня 2020 року затриманий перебував у розшуку за квартирну крадіжку та викрадення нагородної зброї у працівника поліції (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 ККУ).

Співробітники міграційної поліції отримали інформацію про місце переховування розшукуваного. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя, які вказують на його причетність до вчинення кримінальних правопорушень. 

 

Чоловіка взяли під варту. Його перевіряють на причетність до низки злочинів, скоєних на території України.

Затриманому загрожує до 7 позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Одесаполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Одеса
"Вони думають, повернеться СРСР – і у них хрін стоятиме". Як пенсіонер з Одеси бореться з міфами росіян в YouTube
Українці, що чули про Стерненка, розділилися в оцінці вироку йому
Регулятор видасть ліцензії на казино в готелях Одеси і Львова
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...