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Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі

Понеділок, 22 березня 2021, 14:24
Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі
Фото поліції

Правоохоронці затримали в Одесі кримінального авторитета із Закавказзя, який представляв інтереси "злодія в законі" з Росії.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "32-річний іноземець на території України представляв інтереси "злодія в законі" з Російської Федерації, бувши його довіреною особою".

Деталі: З вересня 2020 року затриманий перебував у розшуку за квартирну крадіжку та викрадення нагородної зброї у працівника поліції (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 ККУ).

Співробітники міграційної поліції отримали інформацію про місце переховування розшукуваного. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя, які вказують на його причетність до вчинення кримінальних правопорушень. 

 

Чоловіка взяли під варту. Його перевіряють на причетність до низки злочинів, скоєних на території України.

Затриманому загрожує до 7 позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Одесаполіція
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