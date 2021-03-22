Кримінального авторитета із Закавказзя затримали в Одесі

Правоохоронці затримали в Одесі кримінального авторитета із Закавказзя, який представляв інтереси "злодія в законі" з Росії.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "32-річний іноземець на території України представляв інтереси "злодія в законі" з Російської Федерації, бувши його довіреною особою".

Деталі: З вересня 2020 року затриманий перебував у розшуку за квартирну крадіжку та викрадення нагородної зброї у працівника поліції (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 ККУ).

Співробітники міграційної поліції отримали інформацію про місце переховування розшукуваного. Під час обшуку у нього вилучили знаряддя, які вказують на його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Чоловіка взяли під варту. Його перевіряють на причетність до низки злочинів, скоєних на території України.

Затриманому загрожує до 7 позбавлення волі.