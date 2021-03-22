Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Криминального авторитета из Закавказья задержали в Одессе

Понедельник, 22 марта 2021, 15:24
Фото полиции

Правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета из Закавказья, который представлял интересы "вора в законе" из России.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "32-летний иностранец на территории Украины представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации, будучи его доверенным лицом".

Детали: С сентября 2020 задержан находился в розыске за квартирную кражу и кражу наградного оружия у сотрудника полиции (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 УК).

Сотрудники миграционной полиции получили информацию о местонахождении разыскиваемого. Во время обыска у него изъяли орудия, которые указывают на его причастность к совершению уголовных преступлений. 

 

Мужчину взяли под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории Украины. Задержанному грозит до 7 лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Одессаполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Одесса
"Они думают, вернется СССР – и у них хрен стоять будет". Как пенсионер из Одессы борется c мифами россиян в Youtube
Украинцы, которые слышали о Стерненко, разделились в оценке его приговора
Регулятор выдаст лицензии на казино в гостиницах Одессы и Львова
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...