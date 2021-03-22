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Криминального авторитета из Закавказья задержали в Одессе

Понедельник, 22 марта 2021, 14:24
Криминального авторитета из Закавказья задержали в Одессе
Фото полиции

Правоохранители задержали в Одессе криминального авторитета из Закавказья, который представлял интересы "вора в законе" из России.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "32-летний иностранец на территории Украины представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации, будучи его доверенным лицом".

Детали: С сентября 2020 задержан находился в розыске за квартирную кражу и кражу наградного оружия у сотрудника полиции (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 УК).

Сотрудники миграционной полиции получили информацию о местонахождении разыскиваемого. Во время обыска у него изъяли орудия, которые указывают на его причастность к совершению уголовных преступлений. 

 

Мужчину взяли под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории Украины. Задержанному грозит до 7 лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Одессаполиция
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