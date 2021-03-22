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У центрі Праги намалювали 22 тисяч хрестів на згадку про померлих від коронавірусу

Понеділок, 22 березня 2021, 14:24
У центрі Праги намалювали 22 тисяч хрестів на згадку про померлих від коронавірусу

У центрі Праги на Староміській площі намалювали крейдою понад 22 000 хрестів на згадку про жертв пандемії коронавірусу, померлих за останні 12 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Акцію організувала група під назвою "Мільйон моментів за демократію", яка в 2019 році організувала масові акції протесту проти прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

22 березня річниця смерті першого чеського пацієнта з коронавірусом. На думку групи, хрести є "символом даремно витрачених урядом життів".

"Багато хто з них померли марно. Відповідальність лежить на уряді, який ставить свій бізнес в пріоритет над своїми громадянами. Уряд не можна звинувачувати в COVID-19, але можна в марно загублених життях", - написав у Twitter глава організації Беньямін Ролл.

За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії, офіційне число загиблих за час пандемії становить 24 810 осіб.

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Теми: Чехіякоронавірус
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