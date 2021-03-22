У центрі Праги намалювали 22 тисяч хрестів на згадку про померлих від коронавірусу
У центрі Праги на Староміській площі намалювали крейдою понад 22 000 хрестів на згадку про жертв пандемії коронавірусу, померлих за останні 12 місяців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Акцію організувала група під назвою "Мільйон моментів за демократію", яка в 2019 році організувала масові акції протесту проти прем'єр-міністра Андрея Бабіша.
22 березня річниця смерті першого чеського пацієнта з коронавірусом. На думку групи, хрести є "символом даремно витрачених урядом життів".
"Багато хто з них померли марно. Відповідальність лежить на уряді, який ставить свій бізнес в пріоритет над своїми громадянами. Уряд не можна звинувачувати в COVID-19, але можна в марно загублених життях", - написав у Twitter глава організації Беньямін Ролл.
За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії, офіційне число загиблих за час пандемії становить 24 810 осіб.