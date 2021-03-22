Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У центрі Праги намалювали 22 тисяч хрестів на згадку про померлих від коронавірусу

Понеділок, 22 березня 2021, 15:24

У центрі Праги на Староміській площі намалювали крейдою понад 22 000 хрестів на згадку про жертв пандемії коронавірусу, померлих за останні 12 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Акцію організувала група під назвою "Мільйон моментів за демократію", яка в 2019 році організувала масові акції протесту проти прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

22 березня річниця смерті першого чеського пацієнта з коронавірусом. На думку групи, хрести є "символом даремно витрачених урядом життів".

"Багато хто з них померли марно. Відповідальність лежить на уряді, який ставить свій бізнес в пріоритет над своїми громадянами. Уряд не можна звинувачувати в COVID-19, але можна в марно загублених життях", - написав у Twitter глава організації Беньямін Ролл.

За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії, офіційне число загиблих за час пандемії становить 24 810 осіб.

Теми: Чехіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Чехія
У Чехії продовжують карантин до Великодня
Двоє українців-заробітчан загинули у Чехії
Чехія видала США двох українців, підозрюваних у кіберзлочинах
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...