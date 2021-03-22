В центре Праги нарисовали 22 тысячи крестов в память об умерших от коронавируса

В центре Праги на Староместской площади нарисовали мелом более 22 000 крестов в память о жертвах пандемии коронавируса, умерших за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Акцию организовала группа под названием "Миллион моментов за демократию", которая в 2019 году организовала массовые акции протеста против премьер-министра Андрея Бабиша.

22 марта - годовщина смерти первого чешского пациента с коронавирусом. По мнению группы, кресты является "символом напрасно потраченных правительством жизней".

"Многие из них умерли напрасно. Ответственность лежит на правительстве, который ставит свой бизнес в приоритет над своими гражданами. Правительство нельзя обвинять в COVID-19, но можно - в бесполезно утерянных жизнях", - написал в Twitter глава организации Беньямин Ролл.

По данным Министерства здравоохранения Чехии, официальное число погибших за время пандемии составляет 24 810 человек.