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Путін вакцинується без камер та ще й невідомо яким препаратом

Понеділок, 22 березня 2021, 16:04

Президент Росії Володимир Путін 23 березня планує непублічно вакцинуватися від коронавірусу одним із трьох російських препаратів, але невідомо яким.

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Вакцинація - це добровільний вибір кожної людини, його особисте рішення. До речі, я сам маю намір зробити це завтра".

Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ зробить щеплення однією з трьох російських вакцин, але невідомо якою саме.

За словами Пєскова, вакцинація Путіна не буде публічним заходом: "Ми не очікуємо, що це буде публічний захід".

Нагадаємо: 

  • Багато лідерів світових держав вакцинувалися у прямому ефірі, або ж публічно, щоб пропагувати вакцинацію від коронавірусу. 
  • Президент України Володимир Зеленський вакцинувався на початку березня препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), який привезли з Індії.
  • В РФ зареєстрували три власні вакцини: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовіВак", які не пройшли клінічних випробувань та не визнані міжнародними організаціями та партнерами. 

Теми: ПутінвакцинаціяРосіякоронавірус


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