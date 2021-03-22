Путін вакцинується без камер та ще й невідомо яким препаратом
Понеділок, 22 березня 2021, 15:04
Президент Росії Володимир Путін 23 березня планує непублічно вакцинуватися від коронавірусу одним із трьох російських препаратів, але невідомо яким.
Джерело: російське видання "ТАСС"
Пряма мова Путіна: "Вакцинація - це добровільний вибір кожної людини, його особисте рішення. До речі, я сам маю намір зробити це завтра".
Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ зробить щеплення однією з трьох російських вакцин, але невідомо якою саме.
За словами Пєскова, вакцинація Путіна не буде публічним заходом: "Ми не очікуємо, що це буде публічний захід".
Нагадаємо:
- Багато лідерів світових держав вакцинувалися у прямому ефірі, або ж публічно, щоб пропагувати вакцинацію від коронавірусу.
- Президент України Володимир Зеленський вакцинувався на початку березня препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), який привезли з Індії.
- В РФ зареєстрували три власні вакцини: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовіВак", які не пройшли клінічних випробувань та не визнані міжнародними організаціями та партнерами.