Путін вакцинується без камер та ще й невідомо яким препаратом

Президент Росії Володимир Путін 23 березня планує непублічно вакцинуватися від коронавірусу одним із трьох російських препаратів, але невідомо яким.

Джерело: російське видання "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Вакцинація - це добровільний вибір кожної людини, його особисте рішення. До речі, я сам маю намір зробити це завтра".

Деталі: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ зробить щеплення однією з трьох російських вакцин, але невідомо якою саме.

За словами Пєскова, вакцинація Путіна не буде публічним заходом: "Ми не очікуємо, що це буде публічний захід".

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