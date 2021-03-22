Путин вакцинируется без камер еще и неизвестно каким препаратом

Президент России Владимир Путин 23 марта планирует непублично вакцинироваться от коронавируса одним из трех российских препаратов, но неизвестно каким.

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра".

Детали: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, но неизвестно какой именно.

По словам Пескова, вакцинация Путина не будет публичным мероприятием: "мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие".

Напомним: