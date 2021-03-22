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Путин вакцинируется без камер еще и неизвестно каким препаратом

Понедельник, 22 марта 2021, 15:04
Путин вакцинируется без камер еще и неизвестно каким препаратом

Президент России Владимир Путин 23 марта планирует непублично вакцинироваться от коронавируса одним из трех российских препаратов, но неизвестно каким.

Источник: российское издание "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра".

Детали: Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, но неизвестно какой именно.

По словам Пескова, вакцинация Путина не будет публичным мероприятием: "мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие".

Напомним:

  • Многие лидеры мировых держав вакцинировались в прямом эфире, или же публично, чтобы пропагандировать вакцинацию от коронавируса.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался в начале марта препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), который привезли из Индии.
  • В РФ зарегистрировали три собственные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", которые не прошли клинических испытаний и не признаны международными организациями и партнерами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинвакцинацияРосcиякоронавирус
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