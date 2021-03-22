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КС Молдови підтримав Санду: дорогу до дострокових виборів відкрито

Понеділок, 22 березня 2021, 15:12
КС Молдови підтримав Санду: дорогу до дострокових виборів відкрито

Конституційний суд Молдови визнав конституційним указ президента Маї Санду про призначення Ігоря Гросу кандидатом в прем'єр-міністри – якщо парламент його не підтримає, у країні відбудуться дострокові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Голова КС Домніка Маноле повідомила, що суд 22 березня відхилив клопотання партії соціалістів. Таким чином, суд підтвердив конституційність висунення Гросу кандидатом в прем'єр-міністри.

Також Маноле підкреслила, що це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових виборів в країні. У цій спробі вона висунула нового кандидата на посаду прем’єра - виконуючого обов’язки лідера її партії "Дія та Солідарність" Ігоря Гросу, якого очікувано не підтримають.

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

Санду раніше запропонувала формальну кандидатку - ексочільницю Мінфіну Наталію Гавріліцу, яка не приховувала, що не хоче, щоби парламент її підтримав, і зрештою депутати не дали за неї голосів. Відтак ще одне провальне голосування відкриває можливість для дострокових виборів.

З такими намірами президентка висунула кандидатуру Гавріліци вдруге, але КС за зверненням ПСРМ визнав цей наказ неконституційним.

Після цього "соціалісти" попросили КС перевірити на конституційність пропозицію кандидатури Ігоря Гросу, пояснюючи це тим, що новий кандидат не матиме достатньої більшості голосів у парламенті для затвердження. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваКонституціясудпрем'єр
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