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КС Молдовы поддержал Санду: дорогу к досрочным выборам открыто

Понедельник, 22 марта 2021, 16:12

Конституционный суд Молдовы признал конституционным указ президента Майи Санду о назначении Игоря Гросу кандидатом в премьер-министры - если парламент его не поддержит, в стране пройдут досрочные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Председатель КС Домника Маноле сообщила, что суд 22 марта отклонил ходатайство партии социалистов. Таким образом, суд подтвердил конституционность выдвижения Гросу кандидатом в премьер-министры.

Также Маноле подчеркнула, что это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных выборов в стране. В этой попытке она выдвинула нового кандидата на пост премьера - исполняющего обязанности лидера ее партии "Действие и Солидарность" Игоря Гросу, которого ожидаемо не поддержат.

По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.

Санду ранее предложила формальную кандидатку – экс-главу Минфина Наталью Гаврилицу, которая не скрывала, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в конце концов депутаты не дали за нее голосов. Поэтому еще одно провальное голосование открывает возможность для досрочных выборов.

С такими намерениями президент выдвинула кандидатуру Гаврилицы второй раз, но КС по обращению ПСРМ признал этот указ неконституционным.

После этого "социалисты" попросили КС проверить на конституционность предложение кандидатуры Игоря Гросу, объясняя это тем, что новый кандидат не будет иметь достаточного большинства голосов в парламенте для утверждения.

Темы: МолдоваКонституциясудпремьер


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