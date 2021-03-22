Каналізаційний люк влетів в авто і вбив дитину у Львові

У Львові автівка наїхала на кришку каналізаційного люку, той злетів у повітря і пробив лобове скло іншої машини. Внаслідок ДТП загинув десятирічний хлопчик, який сидів попереду.

Джерело: сайт поліції Львівщини

Деталі: Аварія сталася 21 березня близько 21:30 на вулиці Зеленій у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, 47-річний львів’янин, керуючи службовим автомобілем Mitsubishi L200, наїхав на каналізаційний люк, встановлений на проїзній частині дороги. Після наїзду кришка люку вилетіла з місця кріплення та пробила лобове скло автомобіля Acura MDX під керуванням 35-річного жителя Львова, який рухався зустрічною смугою.

Кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Від отриманих травм дитина померла на місці.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Проводиться досудове розслідування.