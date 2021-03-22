Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Каналізаційний люк влетів в авто і вбив дитину у Львові

Понеділок, 22 березня 2021, 17:03

У Львові автівка наїхала на кришку каналізаційного люку, той злетів у повітря і пробив лобове скло іншої машини. Внаслідок ДТП загинув десятирічний хлопчик, який сидів попереду.

Джерело: сайт поліції Львівщини

Деталі: Аварія сталася 21 березня близько 21:30 на вулиці Зеленій у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, 47-річний львів’янин, керуючи службовим автомобілем Mitsubishi L200, наїхав на каналізаційний люк, встановлений на проїзній частині дороги. Після наїзду кришка люку вилетіла з місця кріплення та пробила лобове скло автомобіля Acura MDX під керуванням 35-річного жителя Львова, який рухався зустрічною смугою.

Кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Від отриманих травм дитина померла на місці.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Проводиться досудове розслідування.

Українська правда
Теми: ДТПдітиЛьвів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пандемія: Україна на 6 позиції серед країн Європи за кількістю нових хворих

Мітинг на Банковій: МВС обіцяє нові підозри та "жорстку відповідь"

У "Голосі" розкол: 6 депутатів можуть виключити із партії

Новини 22 березня: робота транспорту під час карантину, "слуги" про акцію на підтримку Стерненка

Венеційка надала висновок щодо нового проєкту розв'язання кризи в Конституційному суді

Прокуратура Криму відкрила справу проти 23 російських артистів

Усі новини...
ДТП
МЗС уточнило дані про аварію автобуса у Польщі: один загиблий, постраждалих п’ятеро
У Польщі зазнав аварії автобус із українцями – 1 загиблий, 4 постраждалих
Мобільна бригада з вакцинами потрапила у ДТП на Тернопільщині
Останні новини
08:15
Антирекорд: 333 померлих від COVID за добу в Україні 
08:00
Головні новини понеділка і ночі: транспорт в карантин, "слуги" про акцію прихильників Стерненка
07:49
Бойовики продовжують порушувати перемир’я забороненим озброєнням 
07:18
Німеччина посилить карантин на великодні свята
06:25
Вдруге за тиждень у США сталася масова стрілянина
05:37
Пандемія: Україна на 6 позиції серед країн Європи за кількістю нових хворих
04:28
У ВООЗ вважають моральним провалом розподіл вакцин між країнами
02:33
В обласній лікарні Дніпра – найбільше тяжких COVID-хворих за час пандемії
01:45
Арестович пояснив, чому не розголошують зміст документів ТКГ
00:55
США, Канада та ЄС запровадили санкції проти Китаю через порушення прав меншин
Усі новини...