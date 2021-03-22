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Канализационный люк влетел в машину и убил ребенка во Львове

Понедельник, 22 марта 2021, 17:03

Во Львове автомобиль наехал на крышку канализационного люка, то взлетел в воздух и пробил лобовое стекло другой машины. В результате ДТП погиб десятилетний мальчик, который сидел впереди.

Источник: сайт полиции Львовской области

Детали: Авария произошла 21 марта около 21:30 на улице Зеленой во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, 47-летний львовянин, управляя служебным автомобилем Mitsubishi L200, наехал на канализационный люк, установленный на проезжей части дороги. После наезда крышка люка слетела с места крепления и обрушилась на лобовое стекло автомобиля Acura MDX под управлением 35-летнего жителя Львова, который двигался по встречной полосе.

Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сидении. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Проводится досудебное расследование.

Украинская правда
Темы: ДТПдетиЛьвов


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