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Весняна сесія ПАРЄ пройде у гібридному режимі

Понеділок, 22 березня 2021, 17:59

Квітнева сесія Парламентської асамблеї ради Європи пройде з 19 по 23 квітня у змішаному форматі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці Facebook постійної делегації України у ПАРЄ.

Як повідомила делегація, 19 березня 2021 року відбулось чергове засідання Постійного Комітету ПАРЄ, на якому було затверджено порядок денний наступної квітневої частини сесії 2021 року.

"Сесія пройде як і в січні в гібридному режимі з 19-23 квітня 2021 року (тобто деякі делегації будуть очно, деякі - віддалено, кожна делегація вирішує сама форму своєї участі)" - йдеться у повідомленні.

В порядку денному сесії передбачені виступи президентки Молдови Маї Санду та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, а також розгляд актуальних питань, таких як демократія в умовах коронавірусної пандемії, захист прав людей з хронічними та невиліковними хворобами, питання європейської політики діаспор і т.д.

Нагадаємо, під час засідання у січні Парламентська асамблея ради Європи схвалила резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи.



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