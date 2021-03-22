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Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном режиме

Понедельник, 22 марта 2021, 16:59

Апрельская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет с 19 по 23 апреля в смешанном формате.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на странице Facebook постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Как сообщила делегация, 19 марта 2021 года состоялось очередное заседание Постоянного комитета ПАСЕ, на котором была утверждена повестка дня следующей апрельской части сессии 2021 года.

"Сессия пройдет, как и в январе, в гибридном режиме, 19-23 апреля 2021 года (то есть некоторые делегации будут очно, некоторые - удаленно, каждая делегация сама принимает решение о форме своего участия)", - говорится в сообщении.

В повестке дня сессии предусмотрены выступления президента Молдовы Майи Санду и канцлера Германии Ангелы Меркель, а также рассмотрение актуальных вопросов, таких как демократия в условиях коронавирусной пандемии, защита прав людей с хроническими и неизлечимыми болезнями, вопросы европейской политики диаспор и т.д.

Напомним, во время заседания в январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации, не вводя против нее ограничений из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы.

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