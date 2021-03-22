Театрали в Харкові скандували під ОДА: "Де мої 16 тищ"

У Харкові працівники театрів пікетували облдержадміністрацію з вимогою належного фінансування, аби не виникала заборгованість із зарплат.

Джерело: Укрінформ з місця події

Пряма мова заслуженого діяча мистецтв України Степана Пасічника: "Ми вимагаємо, щоб була не кинута подачка, а терміново переглянутий бюджет. Я думаю, депутати облради - якщо ми переглянемо їхні передвиборчі програми, то буквально в кожній знайдемо пункт про розвиток і підтримку культури. То їм треба це згадати, а якщо вони не самі писали свої програми, то їх саме час прочитати".

Пряма мова заступник голови Харківської ОДА Антона Деньгуба: "Адміністрація є лише розпорядником коштів, які виділяє обласна рада. Надалі ще будуть сесії, будуть відповідні прийматися рішення. Коли я читаю, що люди залишаться без зарплати, їх виженуть із театрів, у мене кров з очей. Це дезінформація. Я не знаю, хто накрутив людей на це".

Деталі: У руках учасники тримали плакати: "Борітеся – поборете", "Ми обурені", "Віддайте чесно зароблені гроші", "Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра", "Культура створює націю" та інші.

Півтори сотні учасників акції періодично аплодували в бік обласної адміністрації, скандували: "Де мої 16 тищ – тидищ". Також виступали біля мікрофона. Працівники театрів вимагали, щоб у бюджеті замість пункту "підтримка театрів" було прописане саме фінансування.

Окрім того, учасники пікету вимагають публічного спростування слів голови Харківської ОДА Айни Тимчук, що середня зарплата в театрах становить 16,5 тис. грн.

Деньгуб зазначив, що не йдеться про скорочення фінансування, але поки обласна рада не погодила потребу навіть на пів року – з 73 млн виділили 54.

Проблема із заборгованістю не вирішилася в драмтеатрі ім. Пушкіна, директору котрого депутати облради не подовжили контракт і не призначити іншого керівника.

"Казначейство в п'ятницю зазначило, що на їхню думку не вистачає розпорядження голови облради і рішення комісії, яке б затвердило тимчасово виконуючого обов'язків. Депутати постійної комісії, які знали, що люди не отримають зарплату, рішення провалили", – сказав Деньгуб, показуючи журналістам протокол засідання комісії.

А от із озвученою Айною Тимчук цифрою 16,5 тисяч в ОДА наразі розбираються і не готові спростовувати.

"Я не можу коментувати слова голови. Директор департаменту фінансів (зі слів котрого голова й озвучила рівень зарплат, – ред.) на лікарняному. Інформація перевіряється. Як тільки він вийде з лікарняного, ми зробимо відповідну заяву", – сказав заступник.