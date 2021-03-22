Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Театралы в Харькове скандировали под ОГА: "Где мои 16 тыщ"

Понедельник, 22 марта 2021, 17:00
Театралы в Харькове скандировали под ОГА: Где мои 16 тыщ

В Харькове работники театров пикетировали облгосадминистрацию с требованием надлежащего финансирования, чтобы не возникала задолженность по зарплате.

Источник: Укринформ с места происшествия

Прямая речь заслуженного деятеля искусств Украины Степана Пасечника: "Мы требуем, чтобы было не брошенная подачка, а срочно пересмотрен бюджет. Я думаю, депутаты облсовета - если мы пересмотрим их предвыборные программы, то буквально в каждой найдем пункт о развитии и поддержке культуры. Так  им надо это вспомнить, а если они не сами писали свои программы, то их самое время прочитать".

Прямая речь заместитель председателя Харьковской ОГА Антона Деньгуба: "Администрация является лишь распорядителем средств, которые выделяет областной совет. В дальнейшем еще будут сессии, будут соответствующие приниматься решение. Когда я читаю, что люди останутся без зарплаты, их выгонят из театров, у меня кровь из  глаз. это дезинформация. Я не знаю, кто накрутил людей на это".

Детали: В руках участники держали плакаты: "Боритесь - поборете", "Мы возмущены", "Отдайте честно заработанные деньги", "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра", "Культура создает нацию" и другие.

Полторы сотни участников акции периодически аплодировали в сторону областной администрации, скандировали: "Где мои 16 тыщ - тидищ".  Также выступали у микрофона.  Работники театров требовали, чтобы в бюджете вместо пункта "поддержка театров" было прописано само финансирование.

Кроме того, участники пикета требуют публичного опровержения слов председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук, что средняя зарплата в театрах составляет 16,5 тыс. грн.

Деньгуб отметил, что речь не идет о сокращении финансирования, но пока областной совет не согласовал потребность даже на полгода - с 73 млн выделили 54.

Проблема с задолженности не решилась в драмтеатре им. Пушкина, директору которого депутаты облсовета не продлили контракт и не назначили другого руководителя.

"Казначейство в пятницу отметило, что по их мнению не хватает распоряжение председателя облсовета и решение комиссии, которое бы утвердило временно исполняющего обязанности. Депутаты постоянной комиссии, знали, что люди не получат зарплату, решение провалили", - сказал Деньгуб, показывая журналистам протокол заседания комиссии.

А вот с озвученной Айной Тимчук цифрой 16,5 тыс. в ОГА пока разбираются и не могут опровергать.

"Я не могу комментировать слова главы. Директор департамента финансов (со слов которого голова и озвучила уровень зарплат, - ред.) на больничном. Информация проверяется. Как только он выйдет с больничного, мы сделаем соответствующее заявление", - сказал заместитель.

 
 
 

Темы: Харьковакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: