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Театралы в Харькове скандировали под ОГА: "Где мои 16 тыщ"

Понедельник, 22 марта 2021, 18:00

В Харькове работники театров пикетировали облгосадминистрацию с требованием надлежащего финансирования, чтобы не возникала задолженность по зарплате.

Источник: Укринформ с места происшествия

Прямая речь заслуженного деятеля искусств Украины Степана Пасечника: "Мы требуем, чтобы было не брошенная подачка, а срочно пересмотрен бюджет. Я думаю, депутаты облсовета - если мы пересмотрим их предвыборные программы, то буквально в каждой найдем пункт о развитии и поддержке культуры. Так  им надо это вспомнить, а если они не сами писали свои программы, то их самое время прочитать".

Прямая речь заместитель председателя Харьковской ОГА Антона Деньгуба: "Администрация является лишь распорядителем средств, которые выделяет областной совет. В дальнейшем еще будут сессии, будут соответствующие приниматься решение. Когда я читаю, что люди останутся без зарплаты, их выгонят из театров, у меня кровь из  глаз. это дезинформация. Я не знаю, кто накрутил людей на это".

Детали: В руках участники держали плакаты: "Боритесь - поборете", "Мы возмущены", "Отдайте честно заработанные деньги", "Театр должен быть таким, каким общество должно быть завтра", "Культура создает нацию" и другие.

Полторы сотни участников акции периодически аплодировали в сторону областной администрации, скандировали: "Где мои 16 тыщ - тидищ".  Также выступали у микрофона.  Работники театров требовали, чтобы в бюджете вместо пункта "поддержка театров" было прописано само финансирование.

Кроме того, участники пикета требуют публичного опровержения слов председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук, что средняя зарплата в театрах составляет 16,5 тыс. грн.

Деньгуб отметил, что речь не идет о сокращении финансирования, но пока областной совет не согласовал потребность даже на полгода - с 73 млн выделили 54.

Проблема с задолженности не решилась в драмтеатре им. Пушкина, директору которого депутаты облсовета не продлили контракт и не назначили другого руководителя.

"Казначейство в пятницу отметило, что по их мнению не хватает распоряжение председателя облсовета и решение комиссии, которое бы утвердило временно исполняющего обязанности. Депутаты постоянной комиссии, знали, что люди не получат зарплату, решение провалили", - сказал Деньгуб, показывая журналистам протокол заседания комиссии.

А вот с озвученной Айной Тимчук цифрой 16,5 тыс. в ОГА пока разбираются и не могут опровергать.

"Я не могу комментировать слова главы. Директор департамента финансов (со слов которого голова и озвучила уровень зарплат, - ред.) на больничном. Информация проверяется. Как только он выйдет с больничного, мы сделаем соответствующее заявление", - сказал заместитель.

 
 
 

Темы: Харьковакции


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