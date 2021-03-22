"Слуги" чекають вибачень за погром на Банковій від "деяких" політиків
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що "деякі політичні партії" повинні вибачитися за заворушення біля Офісу президента 20 березня, які вони підтримували.
Джерело: його коментар агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Вважаємо, що деякі політичні партії повинні визнати відповідальність за події на Банковій. Адже через свої ЗМІ вони рекламували протестну кампанію за Сергія Стерненка, і певні депутати запрошували всіх прийти на акцію в суботу... Вони повинні понести, принаймні, моральну і політичну відповідальність за те, що сталося. Вибачитися за безлад, який вони підтримували. Ці особи зробили для російських пропагандистів за один вечір суботи більше, ніж за місяць телеканали Медведчука".
Деталі: Також Корнієнко виступив за проведення вже на цьому тижні позачергового засідання Верховної Ради, де повинні заслухати силовиків і прийняти постанову з оцінкою подій під Офісом президента.
Він підкреслив, що "Слуга народу" підтримує право громадян на мирний протест, однак партія проти вандалізму і наруги над державними символами.
У той же час на сайті партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" з'явилася заява про те, що ця політична сила не входить у число ініціаторів акції на Банковій.
"Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка", - йдеться в ній.
Можливість позачергового засідання Ради прокоментував український спікер Дмитро Разумков. На брифінгу в Брюсселі він повідомив, що на наразі ніхто з депутатів не брав підписні листи для збору голосів за скликання такого засідання.