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"Слуги" чекають вибачень за погром на Банковій від "деяких" політиків

Понеділок, 22 березня 2021, 18:01

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що "деякі політичні партії" повинні вибачитися за заворушення біля Офісу президента 20 березня, які вони підтримували.

Джерело: його коментар агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вважаємо, що деякі політичні партії повинні визнати відповідальність за події на Банковій. Адже через свої ЗМІ вони рекламували протестну кампанію за Сергія Стерненка, і певні депутати запрошували всіх прийти на акцію в суботу... Вони повинні понести, принаймні, моральну і політичну відповідальність за те, що сталося. Вибачитися за безлад, який вони підтримували. Ці особи зробили для російських пропагандистів за один вечір суботи більше, ніж за місяць телеканали Медведчука".

Деталі: Також Корнієнко виступив за проведення вже на цьому тижні позачергового засідання Верховної Ради, де повинні заслухати силовиків і прийняти постанову з оцінкою подій під Офісом президента.

Він підкреслив, що "Слуга народу" підтримує право громадян на мирний протест, однак партія проти вандалізму і наруги над державними символами.

У той же час на сайті партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" з'явилася заява про те, що ця політична сила не входить у число ініціаторів акції на Банковій.

"Нас не було серед ініціаторів акції, але усім зрозуміло, що справа Стерненка стала політичною і тому потребує політичних рішень для розрядки ситуації. Владі слід більше уваги приділяти боротьбі з Путіним, а не шукати на кожній акції візитівку Порошенка", - йдеться в ній.

Можливість позачергового засідання Ради прокоментував український спікер Дмитро Разумков. На брифінгу в Брюсселі він повідомив, що на наразі ніхто з депутатів не брав підписні листи для збору голосів за скликання такого засідання.

Теми: Офіс президентаСлуга народуЗеленськийСтерненко


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