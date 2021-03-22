"Слуги" ждут извинений за погром на Банковой от "некоторых" политиков

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что "некоторые политические партии" должны извиниться за беспорядки возле Офиса президента 20 марта, которые они поддерживали.

Источник: его комментарий агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Считаем, что некоторые политические партии должны признать ответственность за события на Банковой. Ведь через свои СМИ они рекламировали протестную кампанию за Сергея Стерненко, и определенные депутаты приглашали всех прийти на акцию в субботу… Они должны понести, по крайней мере, моральную и политическую ответственность за то, что произошло. Извиниться за беспорядок, который они поддерживали. Эти лица сделали для российских пропагандистов за один вечер субботы больше, чем за месяц телеканалы Медведчука".

Детали: Также Корниенко выступил за проведение уже на этой неделе внеочередного заседания Верховной Рады, где должны заслушать силовиков и принять постановление по оценке событий под Офисом президента.

Он подчеркнул, что "Слуга народа" поддерживает право граждан на мирный протест, однако партия против вандализма и надругательства над государственными символами.

В то же время на сайте партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" появилось заявление о том, что эта политическая сила не входит в число инициаторов акции на Банковой.

"Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко", - говорится в нем.

Возможность внеочередного заседания Рады прокомментировал украинский спикер Дмитрий Разумков. На брифинге в Брюсселе он сообщил, что на данный момент никто из депутатов не брал подписные листы для сбора голосов за созыв такого заседания.