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"Слуги" ждут извинений за погром на Банковой от "некоторых" политиков

Понедельник, 22 марта 2021, 18:01

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что "некоторые политические партии" должны извиниться за беспорядки возле Офиса президента 20 марта, которые они поддерживали.

Источник: его комментарий агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Считаем, что некоторые политические партии должны признать ответственность за события на Банковой. Ведь через свои СМИ они рекламировали протестную кампанию за Сергея Стерненко, и определенные депутаты приглашали всех прийти на акцию в субботу… Они должны понести, по крайней мере, моральную и политическую ответственность за то, что произошло. Извиниться за беспорядок, который они поддерживали. Эти лица сделали для российских пропагандистов за один вечер субботы больше, чем за месяц телеканалы Медведчука".

Детали: Также Корниенко выступил за проведение уже на этой неделе внеочередного заседания Верховной Рады, где должны заслушать силовиков и принять постановление по оценке событий под Офисом президента.

Он подчеркнул, что "Слуга народа" поддерживает право граждан на мирный протест, однако партия против вандализма и надругательства над государственными символами.

В то же время на сайте партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" появилось заявление о том, что эта политическая сила не входит в число инициаторов акции на Банковой.

"Нас не было в числе инициаторов акции, но всем понятно, что дело Стерненко стало политическим и поэтому требует политических решений для разрядки ситуации. Власти следует больше внимания уделять борьбе с Путиным, а не искать на каждой акции визитку Порошенко", - говорится в нем.

Возможность внеочередного заседания Рады прокомментировал украинский спикер Дмитрий Разумков. На брифинге в Брюсселе он сообщил, что на данный момент никто из депутатов не брал подписные листы для сбора голосов за созыв такого заседания.

Темы: Офис президентаСлуга народаЗеленскийСтерненко


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