Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр Британії попередив про третю хвилю коронавірусу з Європи

Понеділок, 22 березня 2021, 17:31

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що наслідки третьої хвилі коронавірусу "хлинуть на наші береги" з Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Джонсон впевнений, що Британії не слід "плекати ілюзій", зазначивши, що "ми відчуємо наслідки" зростаючого числа випадків захворювання на континенті.

"На жаль, зараз на континенті йде третя хвиля. І люди в цій країні не повинні тішити себе ілюзіями, тому, що попередній досвід навчив нас, що, коли хвиля вдаряє по нашим друзям, я боюся, що вона захлесне і наші береги", - сказав Джонсон.

"Я очікую, що ми відчуємо ці ефекти з часом. Ось чому ми продовжуємо нашу програму вакцинації якомога швидше", - додав він.

Його коментарі пролунали на тлі скандалу з приводу поставок вакцини після того, як президентка Європейської комісії попередила, що ЄС може обмежити експорт до Британії доз, вироблених на території блоку.

На питання, чи не турбує його цей скандал, Джонсон сказав: "Я розмовляв з партнерами по ЄС в останні кілька місяців і переконався в тому, що вони не хочуть бачити блокад".

Лідери ЄС проведуть віртуальну зустріч в четвер, щоб обговорити плани щодо експорту вакцин.

Нагадаємо, 19 березня стало рекордним днем ​​для вакцинації у Британії, коли щеплення першою та другою дозами зробили 711 156 особам.

Гібралтар, британська заморська територія, першим у світі вакцинував все своє доросле населення від коронавірусу.

Теми: коронавірусВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: