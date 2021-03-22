Премьер Британии предупредил о третьей волне коронавируса из Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последствия третьей волны коронавируса "хлынут на наши берега" из Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Джонсон уверен, что Великобритании не следует "питать иллюзий", отметив, что "мы почувствуем последствия" растущего числа случаев заболевания на континенте.

"К сожалению, сейчас на континенте идет третья волна. И люди в этой стране не должны питать иллюзий, так как предыдущий опыт научил нас, что, когда волна ударяет по нашим друзьям, я боюсь, что она захлестнет и наши берега", - сказал Джонсон.

"Я ожидаю, что мы почувствуем эти эффекты со временем. Вот почему мы продолжаем нашу программу вакцинации как можно быстрее", - добавил он.

Его комментарии прозвучали на фоне скандала по поводу поставок вакцины после того, как президент Европейской комиссии предупредила, что ЕС может ограничить экспорт в Великобританию доз, произведенных на территории блока.

На вопрос, не беспокоит ли он этот скандал, Джонсон сказал: "Я разговаривал с партнерами по ЕС в последние несколько месяцев и убедился в том, что они не хотят видеть блокад".

Лидеры ЕС проведут виртуальную встречу в четверг, чтобы обсудить планы относительно экспорта вакцин.

Напомним, 19 марта стало рекордным днем ​​для вакцинации в Британии, когда прививки первой и второй дозами сделали 711 156 лицам.